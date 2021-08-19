Пекин, 19 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Китайский производитель Baidu выпустил концептуальный автомобиль Apollo с автопилотом пятого уровня. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Autohome Baidu Apollo

Искусственный интеллект (ИИ) системы автопилотирования полностью берёт на себя управление. При этом вмешательство человека в процесс вождения не требуется.

Эту модель называют в компании «робомобилем». В салоне машины нет рулевого колеса, педалей и других органов управления.

Экстерьер Apollo выделяется прозрачной крышей с автоматическим затемнением, большими электрическими дверями, открывающимися вверх. Кроме того, модель получила цифровую панель для вывода различных сообщений.

Внутри беспилотника по центру передней панели установлен большой изогнутый дисплей информационно-развлекательного комплекса. Автомобиль также укомплектован системой распознавания голоса, лиц, а также жестов людей.

Ранее фирма Da Vinci Dynamics представила в Китае новый 135-сильный электромотоцикл DC100 с системой автопилотирования. Запас хода байка равен 350 км.

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