Киев, 19 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО страны «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы». Документ опубликован пресс-службой офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Документ предполагает принудительное отчуждение земельных участков и объектов недвижимости на удалении до 50 м от государственной границы с последующей передачей их Госпогранслужбе.

Отмечается, что земли будут принудительно отчуждаться в случае отсутствия согласия с владельцами указанных земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по их выкупу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский настоятельно посоветовал жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уехать в Россию. Он подчеркнул, что Донбасс никогда не будет «русской территорией, и указал на важность для жителей «оккупированной» территории уже самоопределиться.

Также украинский лидер уверен, что рано или поздно Донбасс, так же как и Крым, вновь перейдет под юрисдикцию Украины — это «вопрос времени».

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