Чита, 19 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В рамках массовой вакцинации от коронавируса в Забайкалье первым компонентом вакцины по состоянию на 19 августа привиты 302 907 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Завершили вакцинацию 255 683 человека (поставили второй компонент вакцины и воспользовались однокомпонентной вакциной).

Всего за прошедшие сутки первую аппликацию инъекции получили 2108 жителей региона, завершена вакцинация у 3359 человек.

Читайте также: В Забайкалье прививки от COVID-19 поставили уже более 300 тысяч человек