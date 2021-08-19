В Забайкалье за сутки от COVID-19 привиты более пяти тысяч человек
Чита, 19 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В рамках массовой вакцинации от коронавируса в Забайкалье первым компонентом вакцины по состоянию на 19 августа привиты 302 907 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.
Министерство здравоохранения Пензенской области
Вакцинация
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Завершили вакцинацию 255 683 человека (поставили второй компонент вакцины и воспользовались однокомпонентной вакциной).
Всего за прошедшие сутки первую аппликацию инъекции получили 2108 жителей региона, завершена вакцинация у 3359 человек.
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