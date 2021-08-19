Москва, 19 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. С предложением отказаться от некоторых проверок во время процедуры техосмотра автомобиля выступило МВД России. Об этом 19 августа сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст протокола совещания в Минэкономразвития РФ.

(сс) ANT Berezhnyi На техосмотре

Согласно этому документу, российское МВД на указанном совещании предложило отказаться от следующих проверок: проверка коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, а также способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.

Также в ведомстве предложили не проверять наличие в машине аптечки и знака аварийной остановки и огнетушителя, а также отказаться от проверки каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста, и не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе.

Кроме того, в МВД РФ предлагают не делать проверку наличия мест для установки государственных регистрационных знаков и не обращать внимания на трещины на ветровом стекле с водительской стороны при проверке легковых автомобилей.

При этом в ведомстве уточнили, что такие изменения в процедуре техосмотра будут способствовать сокращению времени прохождения техосмотра и снижению финансовых расходов операторов, так как это позволит последним не использовать часть диагностического оборудования.

Отмечается, что в настоящее время предложения МВД обсуждаются с «профессиональным сообществом», однако конкретного документа пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Подмосковье установили первую интеллектуальную систему, сопровождающую светом пешехода на нерегулируемом переходе.