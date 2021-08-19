Южно-Сахалинск, 19 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Сахалинская область намерена участвовать в проекте «Дальневосточный квартал», чтобы уменьшить стоимость квадратного метра в регионе. Об этом заявил глава Сахалина Валерий Лимаренко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе областного правительства.

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На островах Сахалина готовы к застройке 370 перспективных участков. Создать «Дальневосточные кварталы» планируется на острове Дальний, в городах Ново-Александровск и Южно-Сахалинск, в Анивском районе и селе Мицулевка. Власти региона рассчитывают удешевить строительство благодаря использованию механизма инфраструктурных облигаций.

«Мы запускаем программу «Дальневосточный квартал» в этом году. Сейчас разрабатывается механизм таким образом, чтобы не строительные компании больше заработали, а люди дешевле получили жилье. Практически все субъекты высказали желание участвовать в этой программе», — прокомментировал нововведение Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в программе «Дальневосточные кварталы» изъявили желание участвовать Хабаровский край, Забайкалье, Якутия, Камчатка и ЕАО.