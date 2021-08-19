Цинциннати, США, 19 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

(сс) Carine06 Карен Хачанов

Хачанов пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника 14 эйсов, пять ошибок на подаче и 3 из 13 брейков.

В третьем круге Оже-Альяссим сыграет с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.