Иркутск, 19 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Иркутской области 19 августа снят региональный режим ЧС, который был введен в связи со сложной обстановкой в лесном фонде региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Лесной пожар

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Вместе с тем, на сегодняшний день в Приангарье продолжают действовать 11 ранее зарегистрированных лесных пожаров на общей площади 22,4 тыс. га. Отмечается при этом, что локализовать удалось восемь пожаров на площади 89,7 тыс га. Все очаги расположены в Катангском районе.

«Почти 90 тысяч гектаров локализовано за сутки. Динамика тушения пожаров в регионе хорошая, ситуация находится под контролем, в случае необходимости на более сложные участки мы можем перебросить дополнительные силы и средства.

Самая напряженная обстановка — в Катангском районе. При этом там сосредоточены большие силы как представителей лесного комплекса региона, так и федеральный резерв», — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 18 августа в Иркутской области действовали 14 ранее зарегистрированных лесных пожаров на общей площади 83 784 га.

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