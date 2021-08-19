Вашингтон, 19 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Более 18 млн сообщений, которые якобы содержали ложную информацию о коронавирусе, были удалены из социальной сети Facebook. Об этом заявил основатель сервиса Марк Цукерберг 18 августа в интервью телекомпании CBS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

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Вместе с тем он не смог назвать количество пользователей, которые успели ознакомиться с записями с недостоверными сведениями. Цукерберг также признал, что Facebook «допускает ошибки» при удалении сообщений, однако, по мнению предпринимателя, соцсети «есть, куда расти».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля президент США Джо Байден заявил, что компания Facebook должна добиться того, чтобы в интернете не было дезинформации о вакцинах от коронавирусной инфекции.

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