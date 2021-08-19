Пермь, 19 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Перми на скамье подсудимых окажется местная жительница, которая обвиняется в крупном хищении денег у двух компаний, сообщает краевая прокуратура.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Деньги

По данным ведомства, в 2020 году, будучи бухгалтером организаций, женщина формировала реестры на перечисление денежных средств со счетов компаний на свой личный счет. В финансовые документы вносились недостоверные данные. Ущерб превысил 7 млн рублей.

Бухгалтеру инкриминируют хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах. В ближайшее время дело направят в суд.