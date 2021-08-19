Ульяновск, 19 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Чердаклинском районе Ульяновской области открылся рыбоводческий комплекс «Янтарный ручей» по выращиванию радужной форели. В церемонии запуска первой очереди производства приняли участие глава региона Алексей Русских и председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Рыбоводческий комплекс по выращиванию радужной форели в Ульяновской области

Рыбоводческий комплекс в селе Богдашкино Чердаклинского района строится в рамках реализации инвестиционного проекта по датской технологии, которая включает выращивание радужной форели от икры до товарной навески. Здесь создано свыше 30 новых рабочих мест. Объём инвестиций оценивается в 160 млн рублей.

Первая очередь строительства включает в себя строительство комплекса площадью 1450 кв. метров, в год здесь будет производиться до 250 тонн товарной рыбы. На предприятии будет запущена линия первичной разделки охлаждённой рыбы — тушка, филе, стейк.

В 2022 году запланирован выход первой очереди на полную проектную мощность. По словам исполняющего обязанности министра АПК Михаила Семенкина, комплекс будет включать в себя несколько предприятий с установками замкнутого водоснабжения и открытыми прудами. Реализация проекта завершится к 2025 году.

«Комплексное развитие села невозможно без крепких хозяйств. Каждый новый проект — это, в первую очередь, рабочие места для местных жителей. А это значит, что люди не выезжают на вахтовые работы», — сказал врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Ulgov.ru Рыбоводческий комплекс по выращиванию радужной форели в Ульяновской области

Владимир Кашин напомнил, что по инициативе комитета Госдумы принято восемь законов по аквакультуре, которые призваны помочь регионам в развитии отрасли. В частности, прирусловые пруды стали собственностью АПК.

«Принят законопроект, автором которого я являюсь, снизили НДС на пресноводную форель с 20 до 10%. А всё, что касается племенной части от икры, молоди — налоги обнулены», — напомнил Владимир Кашин.