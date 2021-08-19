Барнаул, 19 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Алтайском крае в рамках массовой вакцинации от коронавируса, прививки получили 50% преподавательского состава. Об этом 19 августа сообщает региональное министерство науки и образования.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Вакцинация — процесс добровольный», — отмечают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2021 года алтайский губернатор Виктор Томенко признал: чтобы достичь коллективного иммунитета необходимо прививать не менее 10 тысяч человек в сутки.

По состоянию на 18 августа 2021 года, от коронавируса в Алтайском крае привились 569 722 человека (+6364 за сутки).

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