Цинциннати, США, 19 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Маккензи Макдональдом во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Об этом 19 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) robbiesaurus Даниил Медведев

Встреча продолжалась 1 час и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Медведев 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, три ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге Медведев сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

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