Пермь, 19 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Законодательное собрание Пермского края обжалует решение Ленинского суда Перми о проверке депутата Виктора Плюснина на предмет соблюдения запрета на осуществление предпринимательской деятельности, сообщают СМИ.

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Прокуратура посчитала, что депутат нарушил этот запрет, что, в свою очередь, является поводом для лишения мандата. Именно надзорное ведомство стало истцом. В суде превой инстанции отметили, что прокуратура предоставила достаточные сведения, чтобы определить, в чем ведомство видит нарушение.

Прокуратура указала, что Плюснин фактически руководил рядом компаний. При этом истец ссылался на уголовное дело о хищении крупной суммы денег при строительстве жилья для детей-сирот и переселенцев из ветхих домов.

Прокуратура проинформировала о нарушении антикоррупционного законодательства комиссию краевого парламента. Но та сочла сведения недостаточными для проверки и лишения мандата. Тогда последовал иск в суд. Судебная инстанция обязала провести проверку в отношении парламентария. Заксобрание подало апелляцию. Краевой суд рассмотрит дело 13 сентября.