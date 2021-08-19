Киев, , 08:17 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель обеспечила интересы немецкой стороны в вопросе поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), забрав у «дурных украинцев» весь транзит газа. Такое мнение 19 августа выразил украинский экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «Наш».

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

"Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию», — сказал он.

Также экономист добавил, что теперь от ФРГ, ставшей основным газовым хабом Европы, будет зависеть энергетическая безопасность ЕС и также этим Берлин обеспечил энергией свои предприятия и гарантировал рост немецкой промышленности.

При этом Атаманюк уточнил, что украинская сторона от этого получила только несколько траншей под высокие проценты, отток рабочей силы и рухнувшую промышленность. Кроме того, он назвал Меркель патриотом Германии.

«При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели <…> по классике вот полностью», — пояснил он, добавив, что ограбивших Украину и приведших к падению ее экономику благодарят и считают партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа приедет с визитом в Москву, а затем, 22 августа, посетит Киев.