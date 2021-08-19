Астрахань, 19 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В результате падения истребителя МиГ-29 в Астраханской области погиб пилот, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

МиГ-29

Отмечается, что истребитель упал на территории полигона Ашулук во время выполнения планового полета.

Полет выполнялся без боекомплекта. На месте падения работает комиссия Главного командования Воздушно-космических сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Московской области потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В.

Предварительной причиной катастрофы опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В в Подмосковье признаны помпаж двигателя, его разрушение и последовавшее за этим возгорание.

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