Цинциннати, США, 19 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Хорватии Марином Чиличем во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Об этом 19 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Андрей Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

Рублёв 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, пять двойных ошибок и один брейк.

В третьем круге Рублёв сыграет с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом круге Чилич выбил с турнира другого российского теннисиста — Аслана Карацева.

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