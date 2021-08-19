Сеул, 19 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В КНДР планируется до ноября отправить более 500 тысяч тонн риса, закупаемого в качестве гуманитарной помощи для «преодоления последствий климатического кризиса на Корейском полуострове» несколькими общественными и религиозными организациями Южной Кореи. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространённом 19 августа от имени десяти таких организаций.

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В документе, в частности, говорится о формировании общественниками для реализации кампании специального координационного комитета.

Первую партию риса, объём которой составит 100 тысяч тонн, планируется поставить в Северную Корею до 20 сентября — до начала осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Всего же к ноябрю общественники намерены передать своим северным соседям 535 тысяч тонн риса. Для реализации этой программы координационный комитет рассчитывает с помощью бизнеса, профсоюзов, простых граждан, проживающих за рубежом этнических корейцев и помощи со стороны Корейского фонда мира собрать 300 млрд вон (около $256 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2021 году нехватка продовольствия в КНДР составит 860 тысяч тонн. Падение урожая риса связана с затяжным сезоном дождей и тайфунами.