Хабаровск, 19 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Река Амур на территории Хабаровского края поднялась выше опасных отметок. Подтоплены территории и жилые строения в 16 населённых пунктах Хабаровского района и в семи сёлах Нанайского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-центре МЧС по региону. Сильно поднялась вода возле города Комсомольск-на-Амуре.

ГУ МЧС России по Иркутской области Паводок

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Всего на территории Хабаровского края подтоплены 20 жилых домов, 65 приусадебных участков и 1480 дач. Под воду также ушли 175 земельных участков и 37 отрезков автодорог.

Прохождение пика паводка в населённых пунктах края ожидается 19−31 августа. МЧС просит жителей своевременно покидать свои дома и не подвергать себя опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске прекращено транспортное сообщение с левым берегом реки Амур. В зоне затопления находятся 23 населённых пункта.