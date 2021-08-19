Кемерово, , 08:15 — REGNUM В Кемерове для работы с обращениями горжан заработал муниципальный центр управления. Об этом сообщило правительство Кузбасса.

Кемерово Saproj

Отметим, что МЦУ — аналог Центра управления регионом на муниципальном уровне.

«ЦУР Кузбасса оказывает коллегам техническую, организационную и методологическую поддержку. В результате совместной работы удалось улучшить качество ответов жителям через соцсети и сократить время ответа до 39 минут, — прокомментировал руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов. — Опыт ранее созданных МЦУ показал, что специалисты на муниципальном уровне оперативно находят источники проблем и разрабатывают дорожные карты по их устранению. Кроме этого, они создают механизмы ускоренного решения для часто повторяющихся сообщений».

МЦУ в Кемерове — уже третий в Кузбассе городской центр по работе с сообщениями, поступающими через соцсети. Ранее центры открылись в Междуреченске и Топках.