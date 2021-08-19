Красноярск, 19 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. На утро 19 августа в Красноярском крае на территории лесного фонда зарегистрировано три лесных пожара на площади 54 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний действуют в Енисейском и Туруханском районах.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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В министерстве заверили, что населённым пунктам пожары не угрожают. Тушением занимаются специалисты краевого Лесопожарного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует в Норильске, а также в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах. Леса патрулируют наземные группы и авиация.