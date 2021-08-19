Сеул, 19 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2152 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 2114 случаев заражения локальные, ещё 38 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 230 808.

Известно, что среднесуточное число новых случаев заражения превышает тысячу на протяжении 44 дней подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 13 человек — до 2191 человек. Уровень смертности в Южной Корее составил 0,95%.

18 августа в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1653 человека. Число выздоровевших в стране увеличилось до 201 235.