Чита, 19 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Ущерб, нанесенный паводками школам и дорогам Забайкалья, не должен помешать началу учебного года. Об этом на заседании штаба по ликвидации последствий паводков 19 августа заявил вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Александра Майер ИА REGNUM День знаний

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«Особо меня волнует вхождение в новый учебный год. Во-первых, необходимо организовать нормальные проезды по всем школьным маршрутам, чтобы дети безопасно могли добираться до своих учебных заведений.

Это сделаем, проблем больших на данном этапе нет. Во-вторых, все пострадавшие и подтопленные школы должны быть полностью готовы и безопасны для учеников. Местами будем вынуждены перейти на работу в 2−3 смены, но это мера временная, главное без рисков для жизни и здоровья», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1 сентября в Забайкалье завершит социальные выплаты жителям, пострадавшим из-за наводнения. Общая потребность на предоставление выплат составила почти 410 миллионов рублей.

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