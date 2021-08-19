Уагадугу, 19 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Не менее 47 человек были убиты при нападении исламистов в регионе Сахель на севере Буркина-Фасо, 18 августа сообщило агентство AIB.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

В числе жертв атаки 14 военнослужащих и трое бойцов ополчения. Инцидент произошел на дороге между городами Арбинда и Горгаджи.

При этом военные смогли ликвидировать 16 боевиков. К месту нападения направлены дополнительные подразделения армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в провинции Суру на севере Буркина-Фасо боевики убили 12 военнослужащих и сотрудников жандармерии страны.

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