Москва, 19 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Водитель, который обучался вождению на автомобиле с коробкой «автомат» и никогда не сидел за рулём машины с механической коробкой передач (МКПП), не сможет уверенно управлять транспортным средством с «механикой». Об этом автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал в интервью агентству «Прайм».

В автомобиле

При этом эксперт добавил, что пересаживаться на машину с механической трансмиссией нельзя водителю, который сдавал экзамен на права на авто с АКПП. Для этого ему придется пересдавать экзамены.

Также Васильев сообщил, какие проблемы чаще всего возникают у водителя, который никогда не ездил на машине с «механикой». Так, по его словам, в этом случае водитель не умеет «подключать» правую ногу и не знает, как пользоваться рычагом переключения передач.

«Обычно несколько занятий с инструктором на закрытой площадке решают все проблемы, и человек без особых проблем начинает переключаться на иной способ взаимодействия с автомобилем», — сказал эксперт.

Он также отметил, что есть водители, которые неспособны переучиваться. Эксперт добавил, что существуют ситуации, когда использование МКПП не всегда удобно. Например, в условиях городской езды, когда в пробке требуется постоянно задействовать рычаг передачи, что приводит к быстрому утомлению, неточным действиям и даже к ДТП.

«Так что, если вы быстро утомляетесь или испытываете проблемы со здоровьем, особенно в части правой ноги, то лучше остановить свой выбор на автомате. Все-таки механика требует от водителя больших усилий и профессионализма», — сообщил Васильев.

Ранее эксперт перечислил ряд признаков, которые говорят о том, что пора менять автомобиль на новый. К ним относятся: частые мелкие неисправности, коррозия на подвеске или топливной магистрали и увеличившийся расход топлива.

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