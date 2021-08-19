Чебоксары, 19 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Чувашии в хозяйствах населения снизилось производство молока и численность коров. Это следует из данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коровы

По сведениям ведомства, на 1 августа в хозяйствах всех категорий насчитывалось 209,1 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Более половины КРС содержалось в частных подворьях: 119 тыс. голов, что на 0,6% больше, чем было на 1 августа 2020 года.

Что касается коров, то в Чувашии их 90,1 тыс. За указанный период в хозяйствах всех категорий поголовье увеличилось на 0,4%.

Более половины коров содержатся в хозяйствах населения — 56,3 тыс. голов, при этом за год поголовье сократилось на 0,3%.

Производство молока в Чувашии за год возросло на 1,1% — до 274 тыс. тонн. Из них 151 тыс. тонн собрали в частных подворьях, что на 0,3% меньше аналогичного уровня прошлого года.