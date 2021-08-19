Чита, 19 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. До 1 сентября в Забайкалье завершит социальные выплаты жителям, пострадавшим из-за наводнения. Об этом 19 августа на заседании штаба по ликвидации последствий паводков заявил министр социальной защиты региона Евгений Казаченко.

Наводнение

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«На данном этапе завершаем работы со списками пострадавших. Общая потребность на предоставление выплат составила почти 410 миллионов рублей. К началу сентября все выплаты произведем. Сейчас по 10 тысяч рублей уже получили 13 459 человек, 584 человека — по 50 тысяч, 973 человека по 100 тысяч», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Пострадали почти 14 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру выплат жителям пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. а также увеличить объемы софинансирования за счет средств федерального бюджета работ по восстановлению объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, административных зданий, поврежденных после ЧС на территориях Забайкальского края и других субъектов России с низким уровнем бюджетной обеспеченности.

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