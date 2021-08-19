Иволгинский район, Бурятия, 19 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Бурятии устанавливают личность погибшей женщины, которую нашли 9 августа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, тело было обнаружено в 3 км от села Сужа Иволгинского района в местности Тологой.

МВД по Республике Бурятия В Бурятии найдено тело неизвестной женщины

Погибшей было около 40−45 лет, рост 160−165 см, азиатской внешности. Она была одета в коричневую кофту, синие джинсы и синие тапочки. Предположительно, погибла 4−5 августа. Причина смерти не уточняется.

«Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой при наличии какой-либо информации о личности данной гражданки сообщить в полицию Республики Бурятия», — отметили в ведомстве.