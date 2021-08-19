Пермь, 19 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Пермском крае увеличивают финансирование проекта «Семья для пожилого». В бюджет уже внесены правки. Помощь станет больше в полтора раза, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Pfrf.ru Пожилые люди

Размер ежемесячной выплаты опекунам вырастет с 3 до 5 тыс. рублей. Добавим, в регионе разработана альтернативная форма жизнеустройства пожилых людей взамен их размещения в соцучреждениях. Семьи берут под опеку взрослого инвалида или представителя старшего поколения.

На сегодняшний день в Прикамье семьи осуществляют уход за более 1,5 тысячами людей старшего возраста.