Киев, , 07:51 — REGNUM Интересы своей страны обеспечила канцлер Германии Ангела Меркель, поддержав строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил украинский экономист Юрий Атаманюк 18 августа в эфире телеканала «Наш».

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, несмотря на то, что главу немецкого правительства считают другом Киева, именно через одобрение Nord Stream 2 власти ФРГ «развели» Украину, лишив ее доходов от газового транзита.

«При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели по классике вот полностью», — сказал он.

Экономист пояснил, что Берлин одурачил Киев и украинская сторона потеряла миллиарды.

«Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию», — полагает Атаманюк.

Он подчеркнул, что Германии удалось добиться доступа к энергии для своей промышленности, а Украине достались только несколько кредитных траншей с высокими процентными ставками, отток специалистов и обвал промышленности. Атаманюк добавил, что Киев благодарит и называет партнерами тех, кто «ограбил» страну и привел к проблемам в ее экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что «Северный поток — 2» является не геополитическим, а не коммерческим проектом, и направлен на создание искусственного дефицита газа в ряде европейских стран.

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