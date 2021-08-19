Биробиджан, 19 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В ЕАО затраты на восстановление после паводка объектов инфраструктуры и домов предварительно оцениваются более, чем в 217,4 млн рублей. Окончательную сумму ущерба пока не посчитали, пишет газета «Коммерсант».

Adygheya.ru Последствия паводка

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Помимо жилых домов, земельных участков и зданий социальных учреждений в регионе подтоплены два топливно-энергетических объекта и 38 участков автодорог на протяжении 19 км. В проведении аварийно-восстаЗатраты на восстановление после паводка объектов инфраструктуры и домов в ЕАО предварительно оцениваются более, чем в 217,4 рублей. Окончательную сумму ущерба пока не посчиталиновительных работ на территории автономии участвуют 449 человек и 97 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте правительства Еврейской автономии представлены данные об ущербе от паводка в 480 тыс. рублей. Затопленными пока остаются 37 жилых домов, 411 придомовых территорий, 790 дач и 13,4 тыс. га сельскохозяйственной земли.