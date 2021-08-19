Чита, 19 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в Забайкалье продолжает оставаться нестабильной. Как сообщает 19 августа территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в верхнем течении Ингоды, на отдельных реках восточных и южных районов, на реке Чара у села Чара уровни воды повысились на 3−10 сантиметров, на остальных реках края продолжается спад.

Andshel Наводнение

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Вода на пойме сохраняется на реках Аргунь у городского поселения Молоканка и села Аргунск — 3−44 сантиметров, у села Новоцурухайтуй — 60 сантиметров, Онон у села Нижний Цасучей — 13 сантиметров.

В ближайшие двое суток на отдельных участках Ингоды, Чикоя, Витима ожидается рост уровней воды на 4−15 сантиметров, а также продолжатся подъемы на малых реках северных и восточных районов края.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в ФГБУ «Забайкальского управления по гидрологии и мониторингу окружающей среды» известили, что на большинстве забайкальских рек преобладает спад уровней воды, который продолжится в ближайшие двое суток.

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