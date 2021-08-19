Пятерых ульяновцев уличили в организации нелегального казино
Ульяновск, 19 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен обвинительный приговор членам преступной группы, незаконно проводившим азартные игры. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.
Фигурантами уголовного дела стали пятеро ульяновцев. Правоохранители установили, что с июня 2020 года по январь 2021 года они нелегально проводили азартные игры вне игорной зоны с использованием игрового оборудования. По данным ведомства, под незаконное казино использовалась квартира в Засвияжском районе Ульяновска.
Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив двум организатором три и два года и восемь месяцев лишения свободы со штрафами в размере 200 тыс. и 150 тыс. рублей. Остальные три участника получили условные сроки и по 50 тыс. рублей штрафа.
Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых человек, которым инкриминируют организацию незаконной миграции. Следствие считает, что незаконно было поставлено на учёт 315 иностранцев.
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