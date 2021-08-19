Ульяновск, 19 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен обвинительный приговор членам преступной группы, незаконно проводившим азартные игры. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Фигурантами уголовного дела стали пятеро ульяновцев. Правоохранители установили, что с июня 2020 года по январь 2021 года они нелегально проводили азартные игры вне игорной зоны с использованием игрового оборудования. По данным ведомства, под незаконное казино использовалась квартира в Засвияжском районе Ульяновска.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив двум организатором три и два года и восемь месяцев лишения свободы со штрафами в размере 200 тыс. и 150 тыс. рублей. Остальные три участника получили условные сроки и по 50 тыс. рублей штрафа.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых человек, которым инкриминируют организацию незаконной миграции. Следствие считает, что незаконно было поставлено на учёт 315 иностранцев.

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