Екатеринбург, 19 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге и окрестностях ощущается резкий запах гари от лесного пожара, бушующего в районе озера Глухого. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, такая ситуация замечена в Первоуральске. Также там имеется смог. Часть местных жителей, пытаясь уберечь свои органы дыхания от вредных примесей, начала ходить по улицам в масках и респираторах.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в районе Глухого возник 17 августа. Его площадь достигла 40 га.