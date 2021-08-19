Станислав Тарасов, 19 августа 2021, 08:31 — REGNUM Как передает The Associated Press, после занятия президентского дворца в центре Кабула талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены объявить о создании исламского эмирата. С 1996 по 2001 год они уже называли так контролируемую ими территорию Афганистана. Тогда его признавали всего три государства — Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ. И интрига теперь в том, насколько будет сочетаться и будет ли сочетаться эмират с перспективами «халифата», исламского эквивалента Соединенных Штатов.
За этим стоит определенная логика действий определенных внешних игроков. Понятие «халифат» принято во всем мусульманском мире, и миллионы верующих считают халифат идеальным устройством общества. Отметим также, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период нахождения у власти в Афганистане приобрели опыт в выстраивании государственности, сформировали соответствующие структуры — административную, военную, финансовую, социальную, образовательную и даже медицинскую. Сейчас они демонстрируют и свои военные возможности, а в принципе, как выразился один эксперт, могут превратиться в «пузырь», способный перетекать и раздуваться то в одном, то в другом регионе». Возможно ли такое? Сейчас о «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пишут много и разное. Но если вывести за скобки рассуждения о факторе наличия у этого движения двух крыльев — политического и военного — сведений о нем очень мало. В таких случаях эксперты, как правило, обращаются к истории.
Она такова. На общеисторическом фоне ХХ века, с его обилием разнообразных диктатур, режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане выглядел специфически. В эмирате не проводились выборы, не работал парламент и не действовала конституция или какой-либо ее аналог. Официальные спикеры режима объясняли, что так и нужно: мол, у афганского народа вместо ложных западных конституций есть Коран и Сунна, свод преданий о жизни пророка Мухаммеда, где уже даны ответы на все важные для мусульманина вопросы. Своей главной задачей талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) называли восстановление в стране исламских порядков в их первозданной чистоте, опираясь на так называемую «справедливую силу», способную поддерживать порядок внутри страны. Конечно, со временем в движении произошел раскол на фракции условных ортодоксов и технократов. Были и такие, которые выступали за распространение ортодоксального ислама за рубеж и наводили мосты с родственными движениями на Ближнем Востоке, в Узбекистане, Таджикистане и на российском Северном Кавказе. Вспомним хотя бы то, что Афганистан тогда превращался в убежище для исламских экстремистов со всего света (руководство эмирата отказывалось выдавать Усаму бен Ладена).
Но номинально Афганистан являлся конгломератом «княжеств» под управлением полевых командиров. При этом лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркивали, что их движение — не чисто пуштунское, а исламское, и они рады видеть у себя «настоящих мусульман» любой национальности, языка и цвета кожи. Однако на практике к таджикам, хазарейцам и другим этническим меньшинствам новые хозяева страны относились как к людям второго разряда. Сейчас многие утверждают, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменился, что молниеносное получение им власти в Афганистане может представлять теоретическую опасность в идеологическом смысле — как великая победа исламского экстрима, которая может стать пассионарной идеей для других исламских сообществ в других странах. Но изменился ли сегодня «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по своему мировоззрению, системе взглядов по сравнению с тем, каким был 20 лет назад, никто толком не знает.
Поэтому возникают очевидные вопросы к тому, кто все-таки определяет реальную политику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многое, наверное, станет ясным после того, как в Кабуле появится переходное правительство. Есть прогноз, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет искать мирового признания, но вряд ли он откажется от шариатского правосудия, правда, на сей раз, возможно, без жестокости и зверств. И еще. Ключевое отличие нынешней ситуации от того периода заключается в том, что в 1990-е годы между Средней Азией и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имелся буфер — оппозиционный «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Северный альянс, контролировавший весь северный Афганистан. Сейчас такой альянс еще только формируется, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не готовы к проведению политики внешней экспансии. Они заявляют, что не собираются распространить эмират на другие государства.
Но пока неясно, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут выстраивать свои отношения с действующими в Афганистане группировками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не исключено, что при определенных обстоятельствах «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключит с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) некий договор о ненападении, обозначая «общего врага», и это будет самым худшим сценарием для всего региона. Более того, по некоторым данным, сейчас в Афганистане, кроме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действуют около 20 террористических организаций, связанных с сопредельными странами. Кстати, именно они могут быть напрямую заинтересованы в дестабилизации региона и создании объединенного государства Средней Азии и Афганистана, которое они называют «Великий Хорасан».
Что касается России, то она, с одной стороны, пугает талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а с другой — ведет с этой организацией переговоры. Российские дипломаты уже называют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «адекватными людьми», а спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов даже заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не экстремисты, «а национально-освободительное движение». В то же время Москва укрепляет свою военную базу в Таджикистане и предупреждает об угрозе нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на страны региона. Ведь существует риск превращения Афганистана в заповедник для террористов со всего мира.