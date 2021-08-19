Чита, 19 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Самолет единой Дальневосточной авиакомпании 19 августа совершил первый рейс из Владивостока в Читу. Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, своими впечатлениями от полёта поделился губернатор региона Александр Осипов.

Петр Данилов ИА Красная Весна Самолёт

По его словам, рейс Чита-Владивосток-Чита — очень востребован.

«Периодичность перелетов два раза в неделю — по четвергам и субботам. Рейсы выполняются на самолете А-319. Это очень комфортабельный борт с высококвалифицированным экипажем и хорошим уровнем обслуживания», — отметил глава региона.

По его словам, билет из Владивостока до Читы стоит от шести до девяти тысяч рублей. Идёт работа над расширением сети авиаперевозок по субсидируемым тарифам.

Как сообщало ИА REGNUM, единая дальневосточная региональная авиакомпания для организации авиаперевозок на Дальнем Востоке АО «Авиакомпания «Аврора» создана по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ожидается, что в результате перелёты между регионами ДФО станут более доступными для граждан, что повысит транспортную связанность Дальнего Востока. Субсидирование билетов запланировано до 31 декабря 2021 года.

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