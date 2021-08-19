Улан-Удэ, 19 августа, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Селенга в районе столицы Бурятии Улан-Удэ вновь повысился. По словам мэра города Игоря Шутенкова, за сутки река поднялась на 4 сантиметра, достигнув отметки в 204 см, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Angie Река Селенга

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В предыдущие четверо суток уровень падал. Однако 17−18 августа по южной половине республики прошли дожди, в результате чего город вновь оказался перед угрозой паводка.

«Сейчас циклон с дождями сместился на север республики, продолжаем мониторинг ситуации. Сегодня специалисты Управления ЧС проведут откачку паводковой воды в низменных участках переулка Грачевского», — отметил мэр.

Напомним, для выхода реки на пойму и подтопления низменных участков местности уровень реки должен достигнуть 230 см.

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