В Новой Зеландии за сутки утроилось число заражённых коронавирусом
Веллингтон, 19 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число больных COVID-19 в стране достигло 21 человека. Об этом 19 августа сообщает министерство здравоохранения страны.
Отмечается, что в пробах сточных вод Окленда были обнаружены следы SARS-CoV-2, что подтверждает опасения врачей об угрозе дальнейшего распространения инфекции.
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По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, исследования вируса подтверждают, что вспышка заболевания COVID-19 в стране вызвана штаммом, подобным ранее обнаруженному у человека, возвратившегося из Сиднея.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн 17 августа объявила о введении локдауна на всей территории страны из-за одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией.