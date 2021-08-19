Веллингтон, 19 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число больных COVID-19 в стране достигло 21 человека. Об этом 19 августа сообщает министерство здравоохранения страны.

Валерия Кузнецова Окленд. Новая Зеландия

главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Блумфилд «Мы зарегистрировали 14 новых положительных случаев со вчерашнего дня, и общее количество возросло до 21. Вспышка растёт, и с учётом множества мест, где побывали инфицированные, это продолжится ещё какое-то время».

Отмечается, что в пробах сточных вод Окленда были обнаружены следы SARS-CoV-2, что подтверждает опасения врачей об угрозе дальнейшего распространения инфекции.

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По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, исследования вируса подтверждают, что вспышка заболевания COVID-19 в стране вызвана штаммом, подобным ранее обнаруженному у человека, возвратившегося из Сиднея.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн 17 августа объявила о введении локдауна на всей территории страны из-за одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией.