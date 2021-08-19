Кемерово, 19 августа, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 19 августа, за прошедшие сутки выявлено 183 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 184 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 33, Новокузнецк — 33, Ленинск-Кузнецкий — 17, Белово — 16, Юрга — 13, Прокопьевск — 11, Юргинский МО — семь, Осинники — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Междуреченск — пять, Мыски — пять, Калтан — четыре, Полысаево — четыре, Гурьевский МО — четыре, Новокузнецкий МР — три, Яшкинский МО — три, Краснобродский — два, Тайга — два, Крапивинский МО — два, Таштагольский МР — два, Яйский МО — два, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Мариинский МО — один, Промышленновский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 187 пациентов выздоровели, пятеро скончались.

Всего в регионе выявлено 49 724 случая заражения коронавирусом, 46 855 человек выздоровели, 1075 пациентов скончались.