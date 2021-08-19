Пермь, 19 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Перми уволенный из компании Xsolla инженер-программист в судебном порядке требует с гендиректора холдинга 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, в иске содержится требование восстановления на работе, сообщают СМИ.

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По словам истца, на него оказывалось давление, в результате чего он был вынужден подписать заявление об увольнении.

По данным информресурсов, в конце июля — начале августа руководитель холдинга уведомил сотрудников, что компания расстанется с частью работников. Под увольнение попали около 150 человек. Публично было заявлено, что эти сотрудники работали непродуктивно.

Адвокат истца не исключает, что уволенные сотрудники могут присоединиться к иску или выступить в качестве свидетелей. Гендиректор холдинга пока воздерживается от комментариев, ссылаясь на то, что претензии истца, его личность не известны, а заявление, может быть, еще не принято судом, — сообщает издание «Коммерсантъ».