Якутск, 19 августа, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В крайне тяжёлом состоянии находятся 24 якутянина, которым поставлен диагноз COVID-19. Всего в реанимацию из-за коронавируса попали 104 жителя республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в оперативном штабе региона.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Читайте также: В Якутии коронавирусом начали тяжело болеть дети

«Растёт заболеваемость среди детей, есть и тяжелые случаи», — сказал глава Якутии Айсен Николаев на заседании оперативного штаба республики.

За сутки в регионе заболели коронавирусом 145 человек (днём ранее — 143). Большинство заразившихся — жители Якутска. 17 августа от COVID-19 погибли пять якутян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии коронавирусом начали тяжело болеть дети. По словам заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной, появились несовершеннолетние, которые переносят инфекцию в тяжёлой форме.