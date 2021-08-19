Чебоксары, 19 августа, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В чувашской Шумерле вынесен приговор по делу о смерти мужчины, в которого выстрелили из ружья. Труп был найден в лесу, его завернули в ковёр, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственное управления СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Фигурантом уголовного дела стал 65-летний житель Шумерли. Правоохранители установили, что в ночь с 7 на 8 августа 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своим 50-летним знакомым и выстрелил ему в ногу из охотничьего ружья. Полученное огнестрельное ранение оказалось смертельным.

«Злоумышленник завернул тело в ковёр и вывез на автомобиле в лес, где труп случайно обнаружила местная жительница», — говорится в сообщении.

Шумерлинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему назначено семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 году в Чебоксарах признана невменяемой и направлена на принудительное лечение горожанка, переломавшая мужу рёбра. От полученных ранений он скончался на следующий день после избиения.

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