Тандынский район, Тыва, 19 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Туве четверо 17-летних жителей села Бай-Хаак Тандинского района признаны виновными в совершении вымогательства по предварительному сговору. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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Два года назад, в мае 2019 года они встретили пятерых школьников и потребовали, чтобы те периодически давали им по сто рублей. Они также пригрозили, что отныне все мальчики школы с восьмого по одиннадцатый класс будут передавать им деньги или имущество под угрозой насилия.

«Получив отказ в передаче денежных средств или имущества несовершеннолетние осужденные группой лиц по предварительному сговору избили потерпевших, причинив им ушибы», — отметили в ведомстве.

По итогам судебного процесса осужденные получили наказание в виде условного лишения свободы сроком от 1,5 до 2 лет.

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