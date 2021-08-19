Тайга, Кемеровская область, 19 августа, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В кузбасском городе Тайга завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местных жителей, похитивших электроинструменты из помещения строившейся школы. Им предъявлено обвинение по статье «Кража». Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

«В декабре прошлого года в полицию Тайги поступило сообщение о том, что неизвестные проникли в складское помещение строящейся школы и украли имущество. Похищены оказались электроинструменты строителей, работавших по возведению здания. Общая сумма причинённого ущерба составила более 300 тысяч рублей, — рассказали в полиции. — Полицейские изъяли с места преступления следы подошвы обуви, и эксперты-криминалисты провели исследование обуви всех работников, задействованных на строительстве объекта, для исключения их причастности к совершению хищения. Стражи порядка также изъяли запись камеры видеонаблюдения автозаправочной станции, зафиксировавшей, как двое мужчин несут груз, упакованный в мешки. Для поиска следов злоумышленников применялась служебно-розыскная собака».

В итоге были задержаны двое неоднократно судимых местных жителей, один из которых ранее работал на строительстве объекта. Один из них на время следствия был заключен под стражу.

Установлено, что обвиняемые дважды проникали на территорию строившегося объекта. Похищенное они перенесли в мешках в дом к одному из подельников. Инструменты они планировали продать, но были задержаны. Все похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Тайгинский городской суд. Максимальное наказание по статье — 5 лет лишения свободы.