Петропавловск-Камчатский, 19 августа, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Двое мужчин, совершавших восхождение на Ключевской вулкан в Камчатском крае и сорвавшиеся с ледника, найдены погибшими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

ИА REGNUM Альпинизм

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Возраст погибших мужчин — 46 и 35 лет. Они оступились и упали на высоте 4100−4200 метров. Тела погибших были обнаружены спасателями на отметках 3650 и 3200 метров.

По факту гибели людей проводят доследственную проверку. Выяснению обстоятельств трагедии мешают плохая погода и труднодоступная местность. Известно, что группа, в составе которой туристы поднимались по склону, зарегистрировалась в МЧС перед восхождением.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 17 августа. Один из погибших — депутат горсовета Железногорска Красноярского края Андрей Закалин.