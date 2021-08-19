Ульяновск, 19 августа, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизился суточный прирост случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, за последние сутки, 18 августа, в области официально выявлено 290 носителей коронавируса. Напомним, что ранее двое суток подтверждалось по 292 случая заражения SARS-CoV-2, до этого двое суток выявлялось по 290 носителей коронавируса.

Всего в пандемию в регионе провели 1 101 209 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлен 70 581 случай заражения коронавирусом, вылечились 64 680 пациентов, умели 2166 человек.