Горно-Алтайск, 19 августа, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Республике Алтай за семь месяцев с начала 2021 года зарегистрировано 157 острых отравлений, 59 из них с летальным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, наиболее чаще жители травятся алкоголем.

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«За 7 месяцев пострадали 69 человек, из них 43 погибли. Количество отравлений спиртосодержащей продукцией по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось в 1,13 раза, а число смертей выросло в 2,05 раза», — отметили в управлении.

В 83% случаев спиртным травятся мужчины.

При этом в более чем половине летальных случаев причиной смерти стала передозировка этиловым спиртом. В 16 случаях граждане умирали после распития суррогатов алкоголя, в том числе метилового и изопропилового спирта. В числе умерших от отравления алкоголя есть один ребёнок младше 16 лет.