Чита, 19 августа, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 61 517, причём 240 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Вместе с тем 54 154 пациента (+236 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1267 человек (+3 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 119 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 36 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-13 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё два человека