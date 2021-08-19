Иркутск, 19 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 19 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4359 человек, причём 21 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 93 393 человека (+400 за сутки). Госпитализированы 3003 (-92 за сутки).

Выздоровели 79 055 пациентов (+372 за сутки). Ещё 411 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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