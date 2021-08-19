Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 19 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Анжеро-Судженском городском округе накануне был замечен медведь. Местные жители сообщили о появлении животного рядом с жилыми домами по переулку Лебедянскому в полицию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Медведь

«Прибывший экипаж ГИБДД обнаружил медведя рядом с мусорным контейнером. Не замечая людей, косолапый пытался забраться внутрь в поисках еды. Чтобы исключить его появление в жилом массиве, близлежащая территория была оцеплена», — рассказали в ведомстве.

В итоге совместными усилиями полицейских, сотрудников администрации города и специалистов департамента охраны животного мира, медведь покинул населённый пункт и вернулся в лес. Отмечается, что «багодаря принятым мерам задействованных служб хищник не причинил вреда гражданам и их имуществу».