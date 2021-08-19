Чебоксары, , 07:07 — REGNUM В Чувашии сегодня, 19 августа, начнётся рассмотрение исков, связанных с выборами в Госсовет республики. Речь идёт о регистрации кандидатов и партийного списка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского избиркоме.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ЦИК отмечают, что в Верховный суд Чувашии вышли представители КПРФ, которые оспаривают подлинность подписи на одном из документов председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина. Это касается регистрации списка кандидатов на выборах в Госсовет Чувашии.

Заместитель председателя регионального Центризбиркома Игорь Михайлов поясняет, что члены КПРФ ссылаются на один из документов, полагая, что подпись Сурайкина «якобы поддельная» и прилагая заключение почерковеда-эксперта. 19 августа суд рассмотрит иск об оспаривании постановления ЦИК Чувашии о регистрации списка партии «Коммунисты России» на выборах в Госсовет.

В избиркоме сообщают, что также 19 августа будет рассмотрен иск представителя партии «Справедливая Россия — За правду» Алексея Андреева, который требует отменить регистрацию кандидата «Единой России» Ольги Петровой.

20 августа Верховный суд Чувашии рассмотрит жалобу представителя партии «Новые люди» Марины Лазаревой, которой региональный избирком отказал в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госсовета Чувашии.

«Избирательная комиссия на основании заключения экспертов посчитала некоторые подписи недостоверными», — пояснил Игорь Михайлов.

Напомним, ранее в Чувашии при проверке подписных листов выявлено, что член одной из избирательных комиссий собирал подписи в поддержку кандидата. По данному факту составлен административный материал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за полгода численность избирателей сократилась на 0,2%, за год — на 0,5%, составив 919 203 человека.

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